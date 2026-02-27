Premio Film Impresa 2026 | il cinema racconta le eccellenze a Roma

Si è tenuta a Roma la quarta edizione del Premio Film Impresa, evento dedicato alla celebrazione del cinema d’impresa e dei racconti audiovisivi realizzati dalle aziende. La manifestazione ha coinvolto diverse realtà imprenditoriali che hanno presentato i loro progetti cinematografici, con l’obiettivo di mettere in luce le eccellenze del settore attraverso produzioni audiovisive specifiche. La serata ha visto la partecipazione di numerosi operatori del cinema e del mondo imprenditoriale.

L'industria italiana torna a farsi immagine e narrazione nel cuore della Capitale. Dal 2 al 4 marzo 2026, il Cinema Quattro Fontane di Roma ospiterà la quarta edizione del Premio Film Impresa, un appuntamento che si è ormai consolidato come un vero e proprio hub culturale. Ideato e realizzato da Unindustria, l'evento nasce con l'intento ambizioso di esaltare i valori del fare impresa, mettendo in luce non solo i processi produttivi, ma soprattutto l'umanità e la visione che animano le realtà economiche del nostro Paese. La manifestazione vanta collaborazioni di prestigio con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema, confermando la sua rilevanza nel panorama nazionale.