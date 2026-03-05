Il documentario “Storia di una leggenda. Pininfarina”, scritto e diretto da Marina Loi e Flavia Triggiani, ha vinto la quarta edizione del Premio Film Impresa nella categoria Documentaria. La premiazione si è svolta a Roma il 5 marzo. Il film racconta la storia dell’azienda Pininfarina e la sua evoluzione nel settore automobilistico. La produzione ha ottenuto il riconoscimento durante l’evento dedicato al cinema d’impresa.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Il documentario “Storia di una leggenda. Pininfarina”, scritto e diretto da Marina Loi e Flavia Triggiani, è il vincitore della quarta edizione del Premio Film Impresa, nella sezione Documentaria. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera al Cinema Quattro Fontane di Roma, alla presenza del Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo, del Presidente di Giuria Sergio Castellitto e dei protagonisti dell'industria cinematografica e imprenditoriale italiana. “Questo riconoscimento – ha commentato l'Ad di Pininfarina Paolo Dellachà - ci riempie di orgoglio perché celebra una storia imprenditoriale e umana che attraversa quasi un secolo di creatività, innovazione e visione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pininfarina: 'Storia di una leggenda', gruppo vince premio film Impresa 2026

Gruppo FS e Premio Film Impresa: presentato il documentario “Andata e ritorno”L’adesione all’iniziativa si inserisce in una più ampia visione aziendale che riconosce nella narrazione uno strumento fondamentale per interpretare...

Leggi anche: Premio Film Impresa 2026: il cinema racconta le eccellenze a Roma

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pininfarina 'Storia di una leggenda'....

Temi più discussi: Villa 50, la villa galleggiante con interni Pininfarina; Premio Film Impresa 2026 - 3a giornata, di scena la storia della comunicazione e l'identità di un brand; Veicoli elettrici, Plenitude e Pininfarina insieme per nuovo design aree di ricarica; Plenitude e Pininfarina ripensano insieme le stazioni di ricarica per auto elettriche.

Premiato il documentario sulla PininfarinaStoria di una leggenda. Pininfarina è un omaggio al lavoro di generazioni di donne e uomini che hanno contribuito a costruire un marchio diventato simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo ... ruoteclassiche.quattroruote.it

Pininfarina, storia di una leggenda: il documentario che celebra il mito del design italianoIl mito di Pininfarina viene celebrato nel nuovo documentario Storia di una leggenda. Pininfarina che è stato presentato in anteprima ieri, il 4 dicembre, al Cinema Massimo di Torino. L’opera, ... motorionline.com

La storia di Nicole Orlando, dove lo sport incontra coraggio, sogni e determinazione. Domani alle 00:10 su #Rai2: “Niente di speciale” #RaiDocumentari #nientedispeciale - facebook.com facebook

Storia di una triangolazione e di un campanile working class Ieri passo per San Donato e noto sul marciapiede un triangolo con un QR code, vicino alla chiesa di Santa Zita. Inquadro e leggo, perché la storia della sua torre campanaria mi piace: è alta ben 83 x.com