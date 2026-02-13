L’Università di Pisa vince il Premio Mario Raffa per l’impatto sociale

Da lanazione.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Pisa ha ottenuto il Premio Mario Raffa per l’impatto sociale, dopo aver avviato un progetto che coinvolge studenti e cittadini in attività di sensibilizzazione ambientale nel quartiere di Sant’Antonio. La vittoria arriva in seguito a un'iniziativa concreta, che ha portato a creare orti condivisi e a ridurre l’uso di plastica nei negozi locali.

Pisa, 13 febbraio 2026 - Il DETAILLs Lab dell’Università di Pisa è tra i vincitori del Premio Mario Raffa – Public Engagement and Social Impact, promosso dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG) per valorizzare le migliori iniziative di terza missione delle università italiane. La premiazione è avvenuta a Udine lo scorso 6 febbraio durante il ritrovo annuale dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG). Dedicato alla memoria del professor Mario Raffa, già presidente dell’AiIG, il premio è rivolto a progetti capaci di tradurre la ricerca accademica in valore concreto per la società, attraverso attività di public engagement, imprenditorialità accademica, open science, inclusione sociale e contributi agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217universit224 di pisa vince il premio mario raffa per l8217impatto sociale

© Lanazione.it - L’Università di Pisa vince il Premio Mario Raffa per l’impatto sociale

Approfondimenti su premio mario

Il laboratorio DETAILLs dell'Università di Pisa vince il Premio Mario Raffa per il public engagement e l'impatto sociale

Il laboratorio DETAILLs dell'Università di Pisa ha vinto il Premio Mario Raffa per il public engagement e l'impatto sociale.

Riconoscimenti: il laboratorio DETAILLs dell’Università vince il Premio Mario Raffa

Questa mattina a Pisa, il laboratorio DETAILLs dell’Università ha ricevuto il Premio Mario Raffa.

Ultime notizie su premio mario

Argomenti discussi: Firmato l'accordo per un nuovo Corso di laurea per gli ingegneri del digitale a Massa Carrara; L’Università di Pisa a Carrara: Incredibile occasione di crescita e strumento di rigenerazione del centro; Il laboratorio DETAILLs dell'Università di Pisa vince il Premio Mario Raffa per il public engagement e l'impatto sociale; All’Università si studia il Patto Ue.

Università di Pisa conferisce la laurea honoris causa ad Aldo CazzulloL'Università di Pisa ha conferito la laurea magistrale honoris causa in istituzioni, politica e società ad Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore. La cerimonia si è svolta oggi nell'aula magna nuova ... ansa.it

ANBI e Università di Pisa: l’intelligenza artificiale al servizio della previsione delle piene in ToscanaL’evoluzione tecnologica del progetto ha portato alla realizzazione di CleverRiver, una piattaforma digitale per la raccolta, l’elaborazione e ... affaritaliani.it