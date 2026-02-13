L’Università di Pisa vince il Premio Mario Raffa per l’impatto sociale

L’Università di Pisa ha ottenuto il Premio Mario Raffa per l’impatto sociale, dopo aver avviato un progetto che coinvolge studenti e cittadini in attività di sensibilizzazione ambientale nel quartiere di Sant’Antonio. La vittoria arriva in seguito a un'iniziativa concreta, che ha portato a creare orti condivisi e a ridurre l’uso di plastica nei negozi locali.

Pisa, 13 febbraio 2026 - Il DETAILLs Lab dell’Università di Pisa è tra i vincitori del Premio Mario Raffa – Public Engagement and Social Impact, promosso dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG) per valorizzare le migliori iniziative di terza missione delle università italiane. La premiazione è avvenuta a Udine lo scorso 6 febbraio durante il ritrovo annuale dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG). Dedicato alla memoria del professor Mario Raffa, già presidente dell’AiIG, il premio è rivolto a progetti capaci di tradurre la ricerca accademica in valore concreto per la società, attraverso attività di public engagement, imprenditorialità accademica, open science, inclusione sociale e contributi agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 🔗 Leggi su Lanazione.it

