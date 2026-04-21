Il Premio Ditale d’oro si svolge ogni anno e premia i giovani talenti dell’alta sartoria. Il concorso si tiene in una città nota per la sua tradizione artigiana e si rivolge a giovani che si distinguono nel settore. La manifestazione è considerata un punto di riferimento per chi desidera emergere nel mondo dell’alta moda e sartoria. L'evento ha confermato la città come centro di eccellenza nel settore artigianale.

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di incontro tra tradizione e innovazione, favorendo il dialogo tra maestri artigiani e nuove generazioni. Un impegno concreto volto a sostenere lo sviluppo di opportunità occupazionali e a rafforzare il ruolo dell’artigianato come motore di crescita culturale ed economica del territorio. Premio Ditale d'Oro Femminile “Giuseppina Marrazzo” a Diana Fallacara, per aver saputo interpretare l'alta moda femminile con rigore tecnico e sapiente visione. Premio Sociale "Ilario Piscioneri" ad Emanuele Abbate e al gruppo di aspiranti sarti ristretti presso il Centro Penitenziario “Pasquale Mandato” di Secondigliano.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Premio Ditale d'oro, concorso per giovani talenti dell'alta sartoria

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