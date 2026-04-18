Napoli il Ditale d’oro celebra il futuro dell’alta sartoria

A Napoli, il Museo della moda ha accolto il quarto premio Ditale d’oro nelle giornate del 15 e 16 aprile. L’evento ha visto protagonisti i giovani stilisti italiani, che hanno presentato le loro creazioni nel contesto di questa manifestazione dedicata all’alta sartoria. La cerimonia ha coinvolto vari partecipanti, con sfilate e premi assegnati durante le due giornate.

Il Museo della moda di Napoli ha ospitato, nelle giornate del 15 e 16 aprile, la quarta edizione del premio Ditale d’oro, un evento che ha protagonisti i giovani talenti dell’alta sartoria italiana. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Confraternita dei Sartori 1351 con il sostegno istituzionale del Comune di Napoli, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Museo stesso, si è svolta all’interno della Fondazione Mondragone, consolidando il legame tra l’eredità storica della manifattura e le nuove energie creative. L’eccellenza tecnica e i nuovi nomi della moda italiana. Le giurie di qualità, composte da esperti del settore, hanno valutato i partecipanti basandosi sia sulla precisione tecnica nel taglio e nella confezione, sia sul valore estetico mostrato durante la sfilata conclusiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il Ditale d’oro celebra il futuro dell’alta sartoria Notizie correlate ‘Ditale d’oro’, i nuovi talenti dell’alta sartoria italiana premiati al Museo della moda Napoli(Adnkronos) – Si è conclusa con successo di partecipazione la IV edizione del premio 'Ditale d'oro', evento, promosso e organizzato dall'Associazione... Napoli Capitale dell’Arte Sartoriale con il Premio “Ditale d’Oro”Napoli ospita la IV edizione del Premio "Ditale d’Oro", in programma mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2026, presso la sede della Fondazione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: MESTIERI - Ditale d'oro, i nuovi talenti dell'alta sartoria italiana premiati al Museo della moda di Napoli; Napoli torna capitale dell’arte sartoriale; Un museo senza fine: il modello Pompidou arriva a Napoli. Incontro con Chiara Parisi; Premio ad Emanuele Abate e agli aspiranti sarti del carcere di Secondigliano. Premio «Ditale d'Oro», Napoli incorona i nuovi talenti dell'Alta Sartoria italiana al Museo della ModaSi è conclusa con successo di partecipazione la IV edizione del Premio Ditale d'Oro, evento, promosso e ... msn.com Napoli Capitale dell’Arte Sartoriale con il Premio Ditale d’OroNapoli, 13 aprile 2026 – Un filo d'oro che attraversa i secoli per tessere il futuro dell’eleganza italiana: Napoli si riconferma capitale dell’eccellenza ... 2anews.it Il Napoli ha fatto il massimo ad arrivare secondo Non per Conte che è netto prima del match contro la Lazio: “Il secondo è il primo dei perdenti” - facebook.com facebook #Napoli, tre mosse e 9 punti per assicurarsi la Champions League. Ma quel precedente con la Lazio… x.com