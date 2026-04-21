Media | Anche la Polonia chiuderà lo spazio aereo al premier slovacco Robert Fico diretto a Mosca

Il viaggio del premier slovacco verso Mosca per assistere alla parata del 9 maggio durerà più a lungo del previsto. La Polonia ha deciso di chiudere lo spazio aereo ai voli diretti al leader slovacco. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e ha modificato i piani di viaggio previsti per il funzionario. La cancellazione delle rotte aeree rappresenta un cambiamento rispetto alla pianificazione iniziale.

Mosca, 21 aprile 2026 - Sarà più lungo del previsto il viaggio del premier slovacco Robert Fico verso Mosca per assistere alla parata del 9 maggio. Infatti dopo i Paesi Baltici anche la Polonia ha negato il permesso di sorvolo del suo spazio aereo al leader di Bratislava, riferisce l'agenzia russa Ria Novosti riportando fonti negli ambienti diplomatici polacchi. "La richiesta di autorizzazione al sorvolo dell'aereo del primo ministro slovacco è in fase di valutazione formale e continuerà ad esserlo per un certo periodo, ma nessuno intende concederla. È certo al 100%", ha spiegato una fonte ai media. Fico aveva annunciato il 15 marzo la sua presenza alle celebrazioni del Giorno della Vittoria nella capitale russa.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media: “Anche la Polonia chiuderà lo spazio aereo al premier slovacco, Robert Fico, diretto a Mosca” Notizie correlate La stampa liberal ci riprova, il premier slovacco Fico smentisce Politico: “Menzogne mediatiche senza limiti”Dopo l’incontro con Trump a Mar-a-Lago, il premier slovacco esplode sui social: “Rifiuto fermamente le bugie". Leggi anche: Fico preoccupato dallo stato mentale di Trump: “È pericoloso”. Il premier slovacco smentisce Altri aggiornamenti Media: Anche la Polonia chiuderà lo spazio aereo al premier slovacco, Robert Fico, diretto a MoscaDopo i Paesi Baltici anche Varsavia potrebbe dire di no al leader di Bratislava che il 9 maggio vuole partecipare alle celebrazioni del Giorno della Vittoria nella capitale russa ... quotidiano.net Media, Varsavia vieterà a Fico il sorvolo per andare a MoscaLa Polonia vieterà all'aereo del primo ministro slovacco, Robert Fico, di sorvolare il suo territorio durante il viaggio verso ... quotidiano.net