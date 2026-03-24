Il Bologna e Bologna provano a soffiare un vento d’amore: per spingere la bandiera Riccardo Orsolini a per riprendere a sventolare. La crisi del numero 7 è manifesta, nei numeri e nell’espressione del calciatore, che contro la Lazio ha sbagliato il rigore che avrebbe potuto regalare il vantaggio, sbloccarlo e, chissà, portare un successo che avrebbe consentito al Bologna di tenere aperta la rincorsa al settimo posto che può significare Conference League. Invece peggio di così non poteva andare: errore dal dischetto - il secondo dopo quello contro la Lazio in Coppa Italia nella serie di penalty finali che hanno segnato l’esclusione dalla manifestazione - e poi la sostituzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il penalty fallito con la Lazio e la mancata convocazione di Gattuso: per Ricky c’è l’affetto del popolo rossoblù, striscione a Casteldebole. Tifosi con Orso: "Un rigore non cambia l’amore»

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