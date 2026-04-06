Juve Joao Mario manda segnali da Bologna I rossoblù vorrebbero confermarlo

A Bologna, il centrocampista portoghese sta lasciando buone impressioni come terzino offensivo, dopo un trasferimento a gennaio che si è rivelato positivo per i rossoblù. Dall’altra parte, alla Juventus, il difensore svedese ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra. La società emiliana sembra intenzionata a confermare il giocatore, mentre la situazione del difensore torinese rimane da valutare.

Torino, 6 aprile 2026 – Uno scambio a gennaio fruttifero, per il Bologna. Joao Mario in rossoblù sta mostrando le sue doti di terzino offensivo, mentre Emil Holm alla Juve praticamente non si è visto. Nove partite e due gol per il portoghese, che in terra di Emilia ha convinto tutti, non solo Vincenzo Italiano ma anche la dirigenza. Lo svedese, invece, ha giocato solo 45 minuti e poi si è infortunato al polpaccio e in ogni caso la presenza di Pierre Kalulu, e con una sola competizione da giocare, chiude ogni possibilità di undici titolare. Così, la Vecchia Signora non sta pensando al riscatto da oltre 10 milioni e farà tornare Holm a Bologna, mentre i felsinei stanno provando a capire i margini di manovra per la conferma di Joao Mario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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