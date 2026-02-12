Preghiera del mattino 12 Febbraio 2026 | Aiutami ad ascoltare la Tua voce

Il giovedì mattina si apre nel silenzio del Santissimo Sacramento. Le persone si fermano a pregare, chiedendo aiuto per ascoltare la voce di Dio durante tutta la giornata. È un momento di calma e fede, in cui si cerca di iniziare con cuore aperto e intenzioni sincere.

Inizia il tuo Giovedì nel cuore del Santissimo Sacramento. Una preghiera del mattino per offrire la giornata al Signore e vivere ogni istante in comunione con Lui. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant'Ignazio di Loyola). Chiediamo l'intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. Padre, comincia un'altra giornata, fatta di incontri, di compiti e di richieste a cui dovrò rispondere. Tu mi parlerai attraverso tutto questo. Dammi la Tua luce perché io possa sentire la Tua voce e possa rispondere alla Tua chiamata.

