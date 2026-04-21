La fine dell' antifascismo | il raduno nero che sfida l' 81esimo anniversario della Liberazione

A Predappio Alta, il 25 aprile si svolgerà una manifestazione che si distingue dagli eventi tradizionali della Festa della Liberazione. Mentre nel resto del paese si ricorderanno i 81 anni dalla liberazione, all’interno di un ex capannone aeronautico è stato organizzato un convegno intitolato “La fine”. La presenza di un raduno associato a un pensiero antifascista sarà accompagnata da un’opposizione pubblica da parte di gruppi che contestano questa iniziativa.

Un 25 aprile di rottura quello che si prospetta a Predappio Alta. Mentre nel resto del Paese si celebrerà la Festa della Liberazione, nel suo 81esimo anniversario, all'interno dell'ex capannone aeronautico Caproni è stato programmato un convegno dal titolo inequivocabile: “La fine.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

81esimo anniversario della Liberazione: le iniziative a SansepolcroIl Comune di Sansepolcro celebra l’81° Anniversario della Liberazione con una serie di iniziative dedicate alla memoria, alla riflessione e alla...

Fiorenzuola celebra il 25 aprile: tre giorni per l’81esimo anniversario della LiberazioneTre giorni di iniziative a Fiorenzuola per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Imola celebra l’81esimo anniversario della Liberazione; Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: È finito l’antifascismo; Roma Capitale e resistenza il 25 aprile: come si festeggia la Liberazione; 25 aprile, 81° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo. Il programma della festa a Busche.

Predappio, sfregio al 25 aprile: Forza Nuova organizza il convegno La fine dell’antifascismoPredappio - Un convegno che diventa uno schiaffo, proprio nel giorno della Liberazione. Il 25 aprile, infatti, a Predappio, città natale di Benito Mussolini, il quotidiano online Fahrenheit2022 con Fo ... bologna.repubblica.it

Il 25 aprile il convegno con Fiore a Predappio, 'la fine dell'antifascismo'Si intitola La fine dell'antifascismo e sarà a Predappio, dove è nato Benito Mussolini, il 25 aprile, organizzato dal quotidiano online Fahrenheit 2022, in collaborazione con Forza Nuova e con la pr ... ansa.it

AMANTEA, MEMORIA VIVA DELLA LIBERAZIONE: RIFLETTORI SULLE MADRI COSTITUENTI Venerdì 24 aprile, alle ore 18.00, presso la sede del Partito Democratico in Corso Vittorio Emanuele n. 63 ad Amantea, si terrà un momento di riflessione e approfo facebook

#25Aprile alle BCT Le Biblioteche Civiche Torinesi celebrano la Liberazione con incontri, letture e percorsi dedicati ai valori della Resistenza. In programma: memoria nei quartieri, storie di donne, canzoni antifasciste e letture condivise. Info: bct.comu x.com