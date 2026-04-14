Prato l’arma della solidità difensiva E in attacco Verde super bomber

Il Prato si è presentato a Foligno per una partita importante e ha centrato l’obiettivo, portando a casa una vittoria. In campo, il giocatore in attacco ha segnato più di una rete, dimostrando di essere il punto di forza della squadra. La formazione ha mostrato solidità difensiva, resistendo agli attacchi avversari e mantenendo il risultato fino alla fine. La partita si è conclusa con il successo dei lanieri, confermando la buona prestazione complessiva.

Era chiamato a una prova di maturità il Prato a Foligno e i lanieri non hanno fallito la missione. Sul campo degli umbri, dove in questa stagione era stato capace di vincere solo lo Scandicci, Risaliti e compagni hanno conquistato il quarto successo consecutivo, ancora una volta senza subire neppure un gol (l’ultima rete incassata da Furghieri risale a un mese fa, nei minuti di recupero del match con il Siena). La solidità difensiva è sicuramente una delle armi in più del Fiordaliso in questo momento, anche se la copertina se la stanno prendendo anche e soprattutto gli attaccanti. In particolare un ispiratissimo Verde, che dal rientro dalla squalifica ha segnato quattro reti in cinque partite.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, l’arma della solidità difensiva. E in attacco Verde super bomber Leggi anche: La Samb ritrova la solidità difensiva. Due domeniche senza subire gol Calciomercato Milan, monitorato un super bomber della Premier League. Colpo da novantaCalciomercato Milan, la vittoria contro il Torino ha permesso ai rossoneri di allungare di nuovo sulla Juventus che ora dista 9 punti quando mancano... Paura a Porta al Prato: ambulanza colpita da un’auto si ribalta / VIDEO - FOTO x.com Cerco pettorale per prato half marathon del 19 aprile, se qualcuno dovesse averlo - facebook.com facebook