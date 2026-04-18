Il protagonista di questa intervista è un calciatore che si presenta determinato, sottolineando la forte motivazione della squadra in vista della prossima partita. Ricorda l’obiettivo di superare l’avversario, che ha vinto il campionato precedente, e si dice pronto a confrontarsi con loro. Le sue parole riflettono l’atteggiamento di una squadra che punta a dare il massimo sul campo, con la convinzione di poter ottenere un risultato positivo.

"Arriviamo a questa partita molto motivati, con ben in mente l’obiettivo da raggiungere e con il desiderio di confrontarci con la squadra che ha vinto il campionato". Alla vigilia del big match con il Grosseto, Francesco Verde carica ulteriormente un ambiente - quello biancazzurro - che non sta più nella pelle per l’attesissimo appuntamento. Domani (alle 15, diretta su Tv Prato) va in scena, in uno stadio Lungobisenzio soldout, un match che potrebbe regalare al Prato non solo la matematica certezza di partecipare ai playoff, ma anche il sorpasso in classifica ai danni di una o più rivali. "Il clima in spogliatoio è molto positivo, ma come lo è sempre stato - sottolinea l’attaccante dei lanieri - Siamo pronti per questa partita: vincere ci darebbe ulteriore autostima.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verde è il super bomber ’Prato, crediamoci ancora’

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