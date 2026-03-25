Giornate per la prevenzione delle frodi | Poste non chiede mai né i codici Pin né quelli autorizzativi Otp

Da parmatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane, in collaborazione con la Polizia di Stato, organizza due giornate dedicate alla prevenzione delle frodi a Parma. Oggi e domani, i cittadini possono ricevere informazioni sui rischi legati alle truffe e alle pratiche fraudolente. La campagna mira a sensibilizzare sulla sicurezza dei propri dati e sui metodi di prevenzione, con particolare attenzione al fatto che Poste non chiede mai i codici PIN o quelli OTP.

Alessandra Mariotti, responsabile Fraud Management Centro Nord Poste Italiane: "Se qualcuno al telefono, spacciandosi per Poste Italiane, chiede questo tipo di informazioni è certamente un frodatore" Poste Italiane, in collaborazione con la Polizia di Stato, incontra nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo e domani, giovedì 26 marzo, i cittadini parmensi in occasione delle “Giornate della Prevenzione Frodi”, un’iniziativa per sensibilizzare la comunità sui potenziali rischi dei principali scenari di frode e aiutarli a sviluppare comportamenti di difesa corretti. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e il contrasto dei rischi delle frodi informatiche, un fenomeno sempre più rilevante nell’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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