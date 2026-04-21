Portogruaro ricorda Mirca Bergamo assistente capo della polizia ferroviaria

A Portogruaro, la memoria di Mirca Bergamo, assistente capo della polizia ferroviaria, viene onorata con un riconoscimento pubblico davanti alla stazione ferroviaria dove lavorava. La donna ha perso la vita durante il suo servizio, e la città ha deciso di renderle omaggio in questo modo. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità e cittadini, in segno di rispetto e riconoscenza.

Ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere e ora la città di Portogruaro ha deciso di omaggiarla con un riconoscimento pubblico proprio di fronte alla stazione ferroviaria dove prestava servizio. Momenti di emozione questa mattina per la cerimonia di scopertura della targa in memoria di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Omicidio nel boschetto di Rogoredo, fermato Carmelo Cinturrino assistente capo della PoliziaIl provvedimento è stato eseguito mentre il poliziotto era in servizio presso il commissariato di via Mecenate, a Milano. La Polizia ricorda l’assistente. Luca BenincasaLa Polizia di Stato ha ricordato a Perugia l’assistente Luca Benincasa in occasione del 24esimo anniversario della morte. Una raccolta di contenuti Si parla di: Scoprimento targa in memoria di Mirca Bergamo; Scoprimento targa in memoria di Mirca Bergamo.