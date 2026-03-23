La Polizia di Stato ha ricordato a Perugia l’assistente Luca Benincasa in occasione del 24esimo anniversario della morte. Avvenuta mentre era in servizio. Venne infatti colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi da malviventi in fuga dopo una rapina in banca. Alla cerimonia ha partecipato anche l’agente Francesco Benincasa, figlio della Medaglia d’oro, cha da giugno del 2020 presta servizio in questura. La commemorazione ha avuto inizio presso il raccordo Perugia - Bettolle dove fu compiuto l’omicidio. Dopo la deposizione di un omaggio floreale e la benedizione da parte del cappellano della Polizia di Stato di Perugia, frate Rosario Gugliotta al monumento in memoria della Medaglia d’Oro al Valor Civile, la cerimonia si è spostata presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Collestrada dove è stata celebrata una messa in suffragio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Polizia ricorda l’assistente. Luca Benincasa

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Per non dimenticare. Agente scelto P.S. BENINCASA Luca Venne ucciso il 22 Marzo sul raccordo stradale tra Perugia e Bettole da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi da alcuni criminali in fuga dopo una rapina in una banca, della quale Benincasa ed il suo c facebook