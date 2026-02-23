Omicidio nel boschetto di Rogoredo fermato Carmelo Cinturrino assistente capo della Polizia
Carmelo Cinturrino, assistente capo di 42 anni, ha causato la morte di un giovane marocchino nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio. La Polizia di Stato lo ha fermato dopo aver raccolto prove che collegano il suo ruolo all’omicidio di Abderrahim Mansouri. Le indagini hanno rivelato dettagli sulla lite che ha portato alla tragedia, portando all’arresto dell’uomo. Le autorità continuano a seguire il caso con attenzione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Svolta nelle indagini sulla morte di Abderrahim Mansouri. Nuovo sviluppo nell’inchiesta sull’omicidio avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo: la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di Carmelo Cinturrino, assistente capo di 42 anni, accusato di omicidio volontario ai danni del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri. Il provvedimento è stato eseguito mentre il poliziotto era in servizio presso il commissariato di via Mecenate, a Milano. Intorno a un’ora dopo l’inizio del turno, gli uomini della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura, hanno proceduto al fermo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Omicidio di Rogoredo: fermato l’agente di polizia Carmelo Cinturrino, indagati 4 colleghiCarmelo Cinturrino, agente di polizia, ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo il 27 gennaio, causando sconcerto tra le forze dell’ordine.
Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver sparato e ucciso Mansouri Abderrahim durante una lite in via Rogoredo.
Carmelo Cinturrino, tutte le bugie del poliziotto arrestato: «La vittima non aveva un'arma»
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pusher ucciso, due Dna sulla pistola a salve sequestrata nel boschetto di Rogoredo; Quattro poliziotti indagati per la morte del pusher 28enne nel boschetto di Rogoredo; Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, gli altri agenti indagati: Ci mentì sui soccorsi; Ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente.
Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: l'accusa è di omicidio volontarioDue svolte investigative: la Procura di Milano dispone il fermo di un agente per la morte nel boschetto di Rogoredo e a Foggia scatta l'arresto per omicidio premeditato legato all'incidente di San Sev ... notizie.it
Rogoredo, svolta nell’inchiesta: fermato il poliziotto che sparò a Mansouri. L’accusa è di omicidio volontarioFermato a Milano l’assistente capo Carmelo Cinturrino per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso a Rogoredo il 26 gennaio. Decisive testimonianze, analisi scientifiche e chat tra agenti ... panorama.it
ULTIM'ORA - Fermato per omicidio volontario Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo >> https://buff.ly/pkQ3Qde - facebook.com facebook
Fermato a Milano l’assistente capo Carmelo Cinturrino per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso a Rogoredo il 26 gennaio. Decisive testimonianze, analisi scientifiche e chat tra agenti x.com