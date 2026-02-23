omicidio nel boschetto di rogoredo fermato carmelo cinturrino assistente capo della polizia

Carmelo Cinturrino, assistente capo di 42 anni, ha causato la morte di un giovane marocchino nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio. La Polizia di Stato lo ha fermato dopo aver raccolto prove che collegano il suo ruolo all’omicidio di Abderrahim Mansouri. Le indagini hanno rivelato dettagli sulla lite che ha portato alla tragedia, portando all’arresto dell’uomo. Le autorità continuano a seguire il caso con attenzione.