Sporting Lisbona-Porto Coppa di Portogallo 03-03-2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Primo round al Josè Alvalade

Stasera alle 21:45 si gioca lo Sporting Lisbona contro il Porto nella Coppa di Portogallo, primo round al Josè Alvalade. Lo Sporting e il Porto si sfidano con le formazioni ufficiali già annunciate, mentre le quote e i pronostici sono disponibili per gli appassionati. Il Porto guida la classifica con quattro punti di vantaggio sui rivali mentre entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato favorevole in questa partita.

Sporting Lisbona e Porto sono impegnati in un'appassionante lotta per conquistare il titolo: i Dragoni continuano a mantenere la testa e hanno 4 punti di vantaggio sui rivali. Le due squadre si contenderanno anche un altro trofeo importanti: si incroceranno infatti anche nelle semifinali di Taça de Portugal, che si giocheranno su 180 minuti.