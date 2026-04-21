La squadra di pallavolo di Porto Robur Costa ha subito un'eliminazione ai primi playoff dopo aver perso la gara decisiva contro Aversa, che ha conquistato la qualificazione al tiebreak. Nonostante il successo in gara2, la formazione non è riuscita a portare a casa la vittoria in gara3 al Pala de André, lasciando spazio alla squadra avversaria. La società ha confermato che il giocatore Valentini resterà in squadra, mentre si cerca un ricambio tra i tesserati.

Sembrava fatta e invece la Consar ha abbandonato i playoff al primo turno. Dopo il successo in gara2, Aversa ha espugnato anche il Pala de André al tiebreak in gara3 ed è andata alle semifinali, dove sfiderà Pineto. Ai ravennati resta tanta amarezza, soprattutto per quell’urlo strozzato in gola nel 4° set quando, sul matchball, per due volte, la palla non è andata giù. Presidente Rossi da dove cominciamo? "Dai complimenti ad Aversa, perché, sotto 0-2, è riuscita a rientrare in partita. E mi sembra che sia venuta fuori una sfida molto bella. Quindi bravi loro". Alla Consar che voto diamo? "I nostri ragazzi hanno disputato una stagione straordinaria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Porto Robur Costa, analisi di un tracollo: "Valentini resta, ricambio tra i giocatori"

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