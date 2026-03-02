Robur micidiale! E’ la quinta sinfonia Ghiviborgo dall’illusione al tracollo

Il Siena ha battuto il Ghiviborgo con un punteggio di 4-1, durante il match valido per la quinta giornata. La formazione senese ha schierato Michielan in porta, con Bello, Conti e Cavallari in difesa. In mediana, Zanoni, Barbera e Rossi hanno contribuito alla vittoria, mentre in attacco Andolfi ha concluso la partita. I cambi sono stati effettuati nel secondo tempo, con Schettini, Vlahaovic, Calamai, Nardi e Vari entrati a gara in corso.

SIENA 4 GHIVIBORGO 1 SIENA (4-2-3-1): Michielan; Bello, Conti, Cavallari (27’ st Schettini), Zanoni; Barbera, Rossi (18’ st Vlahaovic); Ciofi (44’ st Calamai), Noccioli (24’ st Nardi), Lipari (24’ st Vari); Andolfi. Panchina: Paolucci, Giannetti, Mastalli, Tosini. Allenatore Voria. GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci (31’ st Paulino), Vecchi, Ricci, Ceccanti (11’ st Arcuri); Nottoli (23’ st Mion), Musatti (1’ st Signorini), D. Cannarsa; Boiga, Longo (1’ st Asmussen), Mariotti. Panchina: Viti, Panconi, Quochi, Signorini, Thioune. Allenatore Cannarsa. Arbitro D’Agnillo di Vasto (Molino – Varacalli). Reti: 6’ pt Mariotti, 20’ pt e 35’ pt Lipari, 41’ pt Barbera, 43’ st Nardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Robur micidiale! E’ la quinta sinfonia. Ghiviborgo dall’illusione al tracollo "Io e Vivaldi, dall’opera al cinema". La quinta stagione di MichielettoRoma, 12 dicembre 2025 – In quella notte veneziana, su quella barca che scivola silenziosa lungo i canali, Cecilia non sa quale sarà il suo futuro ma... Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo bloccato dall’Orvietana in casaGHIVIBORGO 1 ORVIETANA 1 GHIVIBORGO (4-4-2): Butano; Baldacci, Ricci, Vecchi, Arcuri; Fischer, D. Approfondimenti e contenuti su Robur micidiale. La Robur capolista vince e convince. Uno-due micidiale! Cannara battutoSIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Vlahovic, Rossi (26’ st Barbera); Ciofi, Noccioli, Lipari (23’ st Lucas), Vari (26’st Lonconte); Menghi (4 ... lanazione.it La Robur è in piedi! Tre punti d’oro. Una ripartenza che fa ben sperareUna mano santa, il successo di domenica a Trestina. Dopo tre sconfitte consecutive, e appena un punto, prezioso certo, guadagnato (a Grosseto) nelle ultime sei giornate, la Robur aveva soltanto un ... lanazione.it