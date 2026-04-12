I playoff sono iniziati per la squadra di Porto Robur Costa, pronta ad affrontare la sfida contro Aversa. La partita rappresenta il primo impegno ufficiale nella fase ad eliminazione diretta della stagione. La squadra si prepara a scendere in campo, consapevole dell’importanza di questa gara per il proseguimento del cammino nei playoff. La sfida si svolgerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di avanzare nel torneo.

Non sarà facile tornare in campo, ma il calendario impone il debutto della Consar nei playoff contro Aversa. Si gioca oggi pomeriggio, al Pala de André, alle 18 (arbitri Marotta e Mazzarà; biglietti interi a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Dazn). È gara1 dei quarti di finale. La testa e il cuore tuttavia, saranno per Mathias Tonti, il giovane pallavolista cesenate, figlio di Tamara Pantaleone, segretaria di direzione e responsabile marketing del club giallorosso, scomparso martedì a Trento a seguito delle ferite riportate per una caduta mentre sciava. Il dolore e il cordoglio hanno coinvolto tutto l’ambiente del Porto Robur Costa 2030. La squadra giocherà col lutto al braccio, mentre, prima del match, verrà osservato un minuto di silenzio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto Robur Costa, scattano i playoff. Da vincere c’è la sfida contro Aversa

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