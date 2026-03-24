Porto focus su infrastrutture e occupazione tra l’Autorità portuale e Usb

Un salto di qualità necessario per proiettare lo scalo giuliano nei grandi circuiti globali. È questo il tema centrale emerso durante il confronto tenutosi ieri tra il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Marco Consalvo, e i rappresentanti della Federazione di Trieste dell’Unione sindacale di base – Lavoro Privato. Al centro del dialogo, definito dall'Usb “costruttivo e caratterizzato da una significativa disponibilità”, vi è la necessità di potenziare la capacità e la visibilità del porto in una prospettiva di medio-lungo periodo. Il Presidente Consalvo ha confermato il posizionamento strategico internazionale dello scalo, sottolineando come il rafforzamento del sistema infrastrutturale sia la chiave per consolidare la competitività. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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