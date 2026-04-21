Porta Ovest verso lo sbocco | presto rimossi le limitazioni su via Ligea

Entro dieci giorni saranno rimosse le recinzioni che delimitano via Ligea, una strada che spesso causa problemi al traffico in uscita e verso il porto commerciale di Salerno. La decisione riguarda la zona di Porta Ovest, verso lo sbocco, e si inserisce in un intervento volto a migliorare la circolazione nella zona portuale. La rimozione delle barriere dovrebbe facilitare il deflusso dei veicoli e ridurre i disagi alla viabilità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Entro 10 giorni le recinzioni che delimitano via Ligea e che causano spesso problemi al traffico diretto in uscita e verso il porto commerciale di Salerno verranno rimosse. È uno dei progressi più importanti attesi nell’ambito del cantiere di Porta Ovest, dove si continua a lavorare a ritmo sostenuto all’interno della galleria. Uno scavo di poco più di 45 metri consentirà di unire la parte nord all’area Sud della galleria che deve sbucare all’altezza di villa Poseidon. Entrando all’interno del tunnel si vede chiaramente che è stato completato l’ampliamento rispetto al primo diaframma realizzato così come previsto e manca poco per aprire il doppio sistema di gallerie che ha avuto un’altra funzione importante per lo sviluppo del territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Porta Ovest, verso lo sbocco: presto rimossi le limitazioni su via Ligea Notizie correlate Porta a porta verso l’addio. Anche a Marina di Pisa si consegnano le tessere per i cassonetti intelligentiSi amplia la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, estendendosi anche alla zona di via da... Leggi anche: Grattacielo, verso lo sgombero. L’appello dell’amministratore: "Lasciate al più presto il palazzo" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Eterno stallo Porta Ovest, De Luca a Panico: Approvi lui la variante; Rho si veste da design: il Salone del mobile torna e nel weekend apre anche al pubblico; Milano | Porta Venezia – Cantieri in zona piazza Oberdan: aprile 2026; Zona rossa intorno alla Fiera: Così garantiamo la sicurezza. Eterno stallo Porta Ovest, De Luca a Panico: «Approvi lui la variante»Che lo slogan scelto per questa campagna elettorale potesse essere un’esortazione rivolta alla città, e di conseguenza ai suoi cittadini, era apparso da subito quasi scontato. Per ... ilmattino.it Salerno, demolizione diaframma per Porta Ovest: «Lavoro complicato per case e autostrada»Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, definisce Porta Ovest «una delle opere più importanti e, al contempo, più difficili della grande trasformazione urbana avviata anni fa dal presidente De Luca, ... ilmattino.it Leggi l'articolo - Dal Nord/Ovest: Cuorgné, bimbo di 2 anni cade dal balcone: l'elicottero lo porta al Regina Margherita #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella facebook