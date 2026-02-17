A Marina di Pisa, le persone stanno consegnando le tessere per i nuovi cassonetti intelligenti, dopo che il servizio si è esteso anche in questa zona. La consegna delle tessere rappresenta l'inizio della fine del porta a porta tradizionale, sostituita dal nuovo sistema di raccolta automatizzata. La diffusione dei cassonetti informatizzati coinvolge ora anche via da Verrazzano, ampliando così la rete di smaltimento dei rifiuti nella città.

Si amplia la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, estendendosi anche alla zona di via da Verrazzano, a Marina di Pisa. Dopo le altre zone già servite in città e sul litorale, anche l’area passa dal porta a porta ai cassonetti intelligenti, nell’ambito del percorso verso l’introduzione della tariffazione puntuale. "Con l’entrata in funzione dei nuovi cassonetti intelligenti a Marina di Pisa – spiega Elena Del Rosso, assessore alle politiche ambientali del Comune di Pisa – prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale, in città e sul Litorale, verso una raccolta differenziata più efficiente e una città più sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porta a porta verso l’addio. Anche a Marina di Pisa si consegnano le tessere per i cassonetti intelligenti

Il Comune di Pisa ha installato nuovi cassonetti intelligenti a Marina di Pisa dopo che alcuni residenti avevano segnalato problemi di corretto smaltimento dei rifiuti.

A partire da lunedì 26 gennaio, alcune zone della città adotteranno un nuovo sistema di raccolta rifiuti, sostituendo il porta a porta con cassonetti intelligenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.