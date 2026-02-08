L’amministratore del palazzo si rivolge ai condomini:

"Invito i condomini a lasciare gli immobili al più presto. Senza allarmismi, ma occorre essere tempestivi e sarebbe opportuno uscire dal Grattacielo entro questa settimana". L’appello arriva dall’amministratore di condominio Francesco Donazzi. La ragione di questa richiesta, a oltre due settimane dall’ordinanza del sindaco che dichiara inagibili anche le torri A e C dopo l’ evacuazione della B a seguito dell’ incendio dell’11 gennaio, è legata alle tempistiche dello sgombero e al fatto che, a oggi, ancora diverse famiglie si trovano all’interno dell’edificio. Insomma, il tempo è poco e i termini (anche al netto di slittamenti della dead line legati a questioni di notifiche dell’ordinanza) sono ormai stringenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo, verso lo sgombero. L’appello dell’amministratore: "Lasciate al più presto il palazzo"

Approfondimenti su Grattacielo Sgombero

Il Grattacielo si prepara allo sgombero totale, con le torri A e C ormai dichiarate inagibili.

L’amministratore del condominio di via Lucera 73, Valter Corsico, ha commentato via social le recenti polemiche sull’ordinanza di sgombero del 28 dicembre 2025.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Grattacielo Sgombero

Argomenti discussi: Grattacielo, verso lo sgombero. L’appello dell’amministratore: Lasciate al più presto il palazzo; Grattacielo. Mille euro ad appartamento per lo sgombero presidiato; Grattacielo di Ferrara, la faticosa ricerca di una casa a pochi giorni dallo sgombero; Sgombero del Grattacielo, chiesti mille euro a famiglia per spese straordinarie.

Grattacielo, verso lo sgombero. L’appello dell’amministratore: Lasciate al più presto il palazzoDonazzi agli inquilini delle torri A e C ancora in casa: Senza allarmismi, ma uscite entro la settimana. Finestre aperte o rotte ai piani più bassi della B: Rischio sciacallaggio. Inteviene la pol ... ilrestodelcarlino.it

Grattacielo di Ferrara, la faticosa ricerca di una casa a pochi giorni dallo sgomberoVerso l'evacuazione delle torri dichiarate inagibili dopo l'incendio. Gli abitanti cominciano a svuotare gli appartamenti. Martedì nuovo presidio delle associazioni ... rainews.it

Verso la metà degli anni trenta del XX secolo, la zona di piazza Dante si presentava così: accanto al Palazzo della Borsa (si vedono le cupole, là in fondo) doveva essere ancora costruito l'edificio con i portici, il "Palazzo Ina" e conseguentemente anche i due g facebook

Insieme verso i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 x.com