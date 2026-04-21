Porcia le Libertiadi animano il pattinodromo Gava

Domenica 19 aprile, il pattinodromo “Pierino Gava” di Porcia ha ospitato la seconda tappa delle Libertiadi, che ha anche valso come Campionato regionale Libertas. La manifestazione ha visto coinvolti atleti provenienti da diverse zone della regione, che si sono confrontati nelle discipline di pattinaggio. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi atleti e pubblico, con gare e dimostrazioni sul ghiaccio.

Il pattinodromo “Pierino Gava” di Porcia si è trasformato, domenica 19 aprile, nel fulcro del pattinaggio regionale in occasione della seconda tappa delle Libertiadi, valida come Campionato regionale Libertas. Alla manifestazione hanno preso parte 72 atleti, impegnati in una giornata dedicata.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Mareggiate ed erosione: le onde continuano a divorare ciò che resta del PattinodromoContinua ad essere divorata dalle mareggiate, la costa su cui affaccia il Pattinodromo di Torrione: come mostrano gli impressionanti scatti del... Salerno, mareggiate furia: pattinodromo crolla, lungomare a rischioSalerno sotto assedio: la mareggiata inghiotte il pattinodromo e mette in ginocchio il lungomare di Torrione Salerno è colpita da una grave emergenza...