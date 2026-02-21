Salerno mareggiate furia | pattinodromo crolla lungomare a rischio

Una violenta mareggiata ha distrutto il pattinodromo di Salerno e danneggiato il lungomare di Torrione. Le onde alte e il vento forte hanno causato il crollo di parte delle strutture, lasciando alcune aree impraticabili e in pericolo di ulteriori danni. La situazione ha preoccupato residenti e autorità, che ora valutano le misure da adottare per mettere in sicurezza la zona. Le onde continuano a lambire la costa, creando nuove criticità.

Salerno sotto assedio: la mareggiata inghiotte il pattinodromo e mette in ginocchio il lungomare di Torrione. Salerno è colpita da una grave emergenza costiera. La violenta mareggiata che da giorni si abbatte sulla città ha provocato il crollo di porzioni del pattinodromo comunale nel quartiere di Torrione, trascinandole in mare, e ha aggravato i cedimenti lungo il lungomare, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e delle infrastrutture. La situazione richiede interventi urgenti e solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle coste italiane di fronte al cambiamento climatico. Danni ingenti e preoccupazione tra i residenti.