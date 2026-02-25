Mareggiate ed erosione | le onde continuano a divorare ciò che resta del Pattinodromo

Le mareggiate hanno causato ulteriori danni al Pattinodromo di Torrione, portando via gran parte della costa. Le onde incessanti hanno eroso il tratto di lungomare, lasciando il pilone dell’illuminazione in bilico. Fotografi come Guglielmo Gambardella documentano la situazione, che si fa sempre più critica. La furia del mare continua a minacciare la stabilità della zona, lasciando poche speranze di un rapido intervento.

Continua ad essere divorata dalle mareggiate, la costa su cui affaccia il Pattinodromo di Torrione: come mostrano gli impressionanti scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella, davvero drammatica la condizione del tratto di lungomare, con il pilone della pubblica illuminazione che si erge su quanto è stato risparmiato dalle onde. Intanto, sono iniziati i lavori per il ripascimento del tratto di costa, unica reale soluzione per risparmiare nuovi gravi danni al litorale. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Attenzione a mareggiate ed erosione del litorale: scatta l'allerta meteo per criticità costieraUna forte mareggiata ha causato danni alla spiaggia di Ravenna, portando all’attivazione dell’allerta meteo.

Rimane alta l'attenzione sulla costa: rischio mareggiate ed erosione, emessa una nuova allerta meteoUna nuova allerta meteo è stata emessa a Ravenna a causa del rischio di mareggiate ed erosione lungo la costa.

Mareggiate ed erosione costiera a Sapri, Ascea e Casal Velino. Codacons: Perchè i fondi già investiti non hanno risolto il problema?I recenti fenomeni di mareggiate ed erosione costiera che hanno colpito la costa cilentana, con conseguenti chiusure di strade e gravi criticità al lungomare di Casal Velino, Ascea e Sapri confermano, ... ondanews.it

Mareggiate ed erosione costiera a Scilla e Favazzina: Scilla Mediterranea chiede un Consiglio comunale apertoIl gruppo consiliare di minoranza Scilla Mediterranea, rappresentato dai consiglieri Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca, ha formalmente richiesto la convocazione urgente di un Consiglio comunale ... strettoweb.com

Erosione costiera e mareggiate a Sapri, Casal Velino ed Ascea. Il Codacons attacca: “13 milioni spesi e il mare avanza, ora qualcuno risponda” #cilento #CodaconsCilento #golfodipolicastro #mareggiate - facebook.com facebook

Erosione costiera in diverse zone della Costa Romagnola e Ferrarese a causa delle mareggiate e dell'alta marea. Foto di Emilia Romagna Meteo dell'erosione al Lido di Volano (FE). Per domani diramata l'allerta gialla per criticità costiera su costa romagnol x.com