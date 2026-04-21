Ponza rogo travolge una volontaria | crolla il pavimento nel soccorso

Nelle prime ore del mattino sull’isola di Ponza si è verificato un incendio in una casa estiva, che ha causato il crollo di una parte del pavimento. Durante le operazioni di soccorso, una giovane volontaria della protezione civile è rimasta ferita a causa delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno prestato assistenza alle persone presenti nell’abitazione.

Una fiammata improvvisa ha travolto una dimora estiva sull’isola di Ponza durante le prime ore del mattino, provocando il ferimento di una giovane volontaria della protezione civile impegnata nelle operazioni di soccorso. L’incidente, avvenuto intorno alle 3:00 in un’abitazione che risultava priva di occupanti, ha richiesto l’intervento congiunto dei vigili del fuoco e delle squadre locali, portando al trasferimento d’urgenza della donna verso un centro specializzato nella capitale. Il rogo, la cui genesi potrebbe essere riconducibile a un guasto elettrico, ha generato una forza termica tale da compromettere la stabilità strutturale dell’edificio, causando il cedimento del pavimento proprio mentre i soccorritori stavano tentando di domare le fiamme.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponza, rogo travolge una volontaria: crolla il pavimento nel soccorso Notizie correlate Incendio in casa a Ponza, crolla il pavimento: volontaria della protezione civile gravemente ustionataÈ ricoverata con prognosi riservata una 30enne volontaria della protezione civile rimasta gravemente ustionata durante un incendio in una casa... Incendio sull’isola di Ponza, resta ustionata una volontaria della protezione civileIncendio nella notte sull’isola di Ponza dove le fiamme sono divampate all’interno di una casa estiva.