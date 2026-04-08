A Bruxelles si registrano tensioni legate alla mancata autorizzazione di Kiev per una missione di verifica dell’Unione Europea sull’oleodotto Druzhba, che trasporta petrolio russo verso Budapest e Bratislava. La situazione ha causato frustrazione e divisioni tra gli Stati membri, con l’UE che manifesta delusione per il blocco della missione. La questione rimane irrisolta, mentre le discussioni tra le parti continuano senza una soluzione immediata.

Frustrazione, delusione e divisione a Bruxelles. La colpa di tale negatività è il mancato assenso di Kiev all’espletamento della missione di verifica degli specialisti UE sulle condizioni del Druzhba, l’oleodotto che porta il greggio russo Budapest e Bratislava. Adesso gli euroburocrati sono indecisi su come muoversi e non capiscono a che gioco vuole giocare Kiev. Kiev stoppa gli specialisti europei. Una missione di specialisti europei si era recata in Ucraina il 19 marzo al fine di valutare le condizioni in cui versa il Druzhba. Kiev però non ha ancora dato l’autorizzazione ad accedere all’impianto per esaminarlo. Dopo più di due settimane il motivo del diniego, certamente legittimo, comincia a sembrare pretestuoso: la “sicurezza”, come aveva spiegato il vicepremier Taras Kachka. 🔗 Leggi su Follow.it

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