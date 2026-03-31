Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, si presenta come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Vigevano. Lovati è stato coinvolto nel caso di Garlasco, dove Sempio è stato l’ultimo indagato. La sua candidatura è sostenuta dal partito Democrazia Sovrana Popolare, guidato da Marco Rizzo.

Massimo Lovati si candida a sindaco di Vigevano: l'ex avvocato di Andrea Sempio, ultimo indagato per il delitto di Garlasco, correrà alle prossime elezioni amministrative per Democrazia Sovrana Popolare, il partito di Marco Rizzo. È questo l'ultimo e inaspettato colpo di scena legato alla campagna elettorale di Vigevano: l'annuncio è stato dato in diretta nella trasmissione Mediaset Mattino Cinque, da Fabrizio Gallo, legale di Lovati. Nelle prossime settimane è prevista la presentazione ufficiale della candidatura di Massimo Lovati. "Siamo felici di avere con noi un uomo giusto, perseguitato e minacciato anche per opera di forze che non hanno a cuore la ricerca della verità ma la conservazione del potere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ex avvocato di Sempio candidato sindaco con Rizzo

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