Salvini | Ponte Stretto cantieri nel 2026 dopo blocchi

Durante la fiera LetExpo 2026, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che i cantieri per il Ponte sullo Stretto potrebbero aprire entro il 2026, dopo diversi blocchi che hanno caratterizzato il progetto. La dichiarazione riguarda la possibilità di avviare i lavori nel corso di quest’anno. Nessun dettaglio su eventuali step successivi o decisioni prese in proposito.

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dichiarato durante la fiera LetExpo 2026 che il progetto del Ponte sullo Stretto potrebbe finalmente vedere l’avvio dei cantieri entro l’anno corrente. Il vicepremier ha espresso la volontà di eliminare le scadenze rigide, preferendo attendere la completa risoluzione delle contestazioni legali prima di dare il via ai lavori, dopo oltre un secolo e mezzo di studi preliminari. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di sblocco infrastrutturale, dove il leader politico collega la realizzazione dell’opera alla rimozione di colli di bottiglia per lo sviluppo nazionale. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu

