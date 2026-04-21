Ponte di Nona | preso il ladro con il kit tecnologico per scassinare case

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Ponte di Nona dopo essere stato trovato all’interno di un’abitazione privata. Durante il controllo, sono stati rinvenuti strumenti tecnologici utilizzati per scassinare case. L’individuo, proveniente dalla Georgia, è stato fermato sul posto e portato in caserma. La polizia sta proseguendo le indagini per accertare eventuali altri reati collegati alla sua presenza nella zona.

Un uomo di 46 anni, originario della Georgia, è stato arrestato nella zona di Ponte di Nona dopo essere stato scoperto all’interno di un’abitazione privata. Il sospettato, colto dai proprietari dell’immobile nel quadrante est della Capitale, ha tentato una fuga che si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e il sequestro di attrezzature tecniche estremamente avanzate. L’episodio è scattato quando i residenti della zona hanno segnalato l’intrusione, provocando l’arrivo immediato degli agenti del VI distretto Casilino insieme alle unità delle volanti della questura. Durante il tentativo di scappare, il quarantaseienne ha perso due borse contenenti strumenti specializzati, facilitando l’identificazione della sua natura professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte di Nona: preso il ladro con il kit tecnologico per scassinare case Fake Poor Husband, Real Power Couple Notizie correlate Leggi anche: Ponte di Nona: entra in casa ma trova i proprietari, arrestato ladro con laboratorio portatile dello scasso Fuga con il bottino a Terni: preso il ladro della cassetta in chiesaUn uomo è stato catturato dalle forze dell’ordine a Terni mentre si dava la fuga per le vie cittadine con tra sé il contenitore in legno destinato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ponte di Nona, droga nelle cantine del palazzo: sequestrati 12 chili di hashish e cocaina; Roma, condominio della droga a Ponte di Nona: cane antidroga fiuta oltre 12 kg di droga nascosti tra cantine e appartamenti; Ponte di Nona, condominio della droga da oltre 12 chili di stupefacenti fiutati da ‘Nelly’: 2 arresti della Polizia di Stato. Sequestrate circa 700 dosi. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Smantellato un sistema di spaccio a Ponte di Nona: sequestrati oltre 12 kg di droga. Smantellato un sistema di spaccio a Ponte di Nona: sequestrati oltre 12 kg di drogaUn'operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di oltre 12 kg di droga a Ponte di Nona. Due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. lamilano.it Ponte di Nona, droga nelle cantine del palazzo: sequestrati 12 chili di hashish e cocainaIl fiuto del cane Nelly incastra due uomini di 22 e 48 anni. Trovate mille dosi pronte alla vendita e contanti ... romatoday.it Ponte di Nona: entra in casa ma trova i proprietari, arrestato ladro con laboratorio portatile dello scasso ift.tt/lFKpqMe x.com A Ponte di Nona una palazzina diventata base della droga: oltre 12 chili sequestrati, circa 700 dosi trovate, due arresti. Che cosa racconta davvero questo blitz su Roma est - facebook.com facebook