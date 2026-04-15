Fuga con il bottino a Terni | preso il ladro della cassetta in chiesa

A Terni, un uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine mentre tentava di scappare con una cassetta delle offerte rubata dalla chiesa di San Francesco. La fuga è avvenuta tra le vie cittadine, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo. La cassetta, in legno, era stata sottratta poco prima dall’interno dell’edificio religioso.

Un uomo è stato catturato dalle forze dell’ordine a Terni mentre si dava la fuga per le vie cittadine con tra sé il contenitore in legno destinato alle offerte, sottratto alla chiesa di San Francesco. L’individuo, intercettato dagli agenti non lontano dal luogo del colpo, ha ammesso la responsabilità del furto aggravato subito dal luogo di culto. L’intercettamento e l’iter giudiziario post-effrazione. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire la dinamica del reato, mostrando il momento in cui la cassetta delle offerte è stata prelevata dopo che i responsabili avevano lasciato evidenti tracce di scasso sulla struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga con il bottino a Terni: preso il ladro della cassetta in chiesa Leggi anche: Raid notturno a Frattamaggiore, nel mirino il ristorante “Sushi Appeal”: ladro in fuga con il bottino Terni, ruba la cassetta dell’offertorio in chiesa: arrestatoQUESTURA DI TERNI Furto aggravato in chiesa: arrestato dalla Polizia di StatoUn uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia di stato poiché...