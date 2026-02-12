Ladro in casa l’allarme dei proprietari | arrestato mentre scappa con la refurtiva

Un ladro ha svaligiato un’abitazione nel cuore della notte, ma è stato colto sul fatto mentre cercava di scappare con la refurtiva. I proprietari si sono accorti dell’effrazione e hanno attivato l’allarme. Quando sono arrivati i carabinieri, hanno trovato il ladro che tentava di allontanarsi con la refurtiva e lo hanno arrestato poco dopo.

Il malvivente è un 33enne originario del Marocco. È stato arrestato dai carabinieri Ha svaligiato un’abitazione nel cuore della notte, ma non è riuscito a farla franca. Ad attenderlo, fuori dal cancello, c’erano già i carabinieri. Intercettato mentre percorreva il vialetto d’ingresso carico di borse colme di refurtiva, è stato bloccato al termine di una breve e disperata – quanto inutile – fuga a piedi. È accaduto nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, in via Don Ferdinando Cremona a Palazzolo sull’Oglio. L’allarme al 112 è scattato attorno alle 2.40, quando una donna e la figlia hanno segnalato la presenza di un ladro all’interno della loro abitazione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Un 42enne di Aci Catena, già conosciuto per precedenti, è stato arrestato ad Acireale con l'accusa di furto aggravato di pluviali in rame.

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica in via San Giovanni Bosco a Verucchio.

