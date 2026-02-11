Portiere dell' Udinese trova un gatto in casa ma non è suo | si cercano i proprietari

Questa mattina Daniele Padelli, portiere dell'Udinese, ha trovato un gatto nella sua casa vicino al Visionario. Il giocatore ha condiviso la foto dell’animale sui social, chiedendo aiuto per rintracciare i proprietari. Il gatto non era il suo, e ora si cerca chi lo abbia smarrito.

Un ospite inatteso ha fatto visita stamattina a casa di Daniele Padelli, portiere dell'Udinese. Il numero uno bianconero, infatti, ha pubblicato la foto di un gatto, che si è introdotto nella sua abitazione, dalle parti del Visionario. Ecco il messaggio postato da Padelli sui suoi social: "Il.

