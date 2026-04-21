Il figlio viene bocciato al concorso il consigliere rifila un pugno al segretario comunale

Dopo aver sostenuto la prova per il concorso di istruttore amministrativo, il segretario comunale di Pompei è stato aggredito da un consigliere comunale, che gli ha sferrato un pugno al volto. L'episodio si è verificato subito dopo la comunicazione dell'esito della prova, quando il consigliere ha reagito in modo violento. Il figlio di un candidato è stato bocciato alla stessa selezione.