Il figlio viene bocciato al concorso il consigliere rifila un pugno al segretario comunale
Dopo aver sostenuto la prova per il concorso di istruttore amministrativo, il segretario comunale di Pompei è stato aggredito da un consigliere comunale, che gli ha sferrato un pugno al volto. L'episodio si è verificato subito dopo la comunicazione dell'esito della prova, quando il consigliere ha reagito in modo violento. Il figlio di un candidato è stato bocciato alla stessa selezione.
Il segretario comunale di Pompei Vittorio Martino è stato colpito al volto da un consigliere comunale dopo la prova concorsuale come istruttore amministrativo. Secondo le ricostruzioni Martino, presidente della commissione esaminatrice per un concorso pubblico volto all’assunzione di nove.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
"Non lanciate le bottiglie". E un 47enne viene ucciso dal branco di giovanissimi davanti al figlio 11enne. Fermati due romeni per concorso in omicidio volontarioTragedia nella notte tra sabato e domenica a Massa (Toscana) dove un 47enne, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato aggredito in strada da un...
Leggi anche: Il consigliere comunale Di Cintio entra in Forza Italia. Sorte: “Al lavoro per un sindaco azzurro nel 2029”
Approfondimenti e contenuti
Argomenti più discussi: Alunno bocciato all'esame di terza media, la famiglia fa ricorso al TAR: Tempi troppo stretti e griglie senza data. Il giudice respinge; Pompei, figlio bocciato al concorso comunale: consigliere picchia il segretario del Comune; Pompei: figlio del consigliere bocciato, aggredito segretario comunale; Prof picchiata, studente bocciato. La mamma: Ma non cambiamo scuola.
CHI SARÀ IL PROSSIMO Il prossimo viene da Isca di mare..! Ehh..ho capito..ma..... Ah...lui è stato sempre il preferito. Quando F...voleva fare qualcosa...di legale, chiamava sempre mio figlio, perché diceva che non lo tradiva..degli altri non si fidava. Senza off facebook