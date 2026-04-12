Nella notte tra sabato e domenica a Massa, un uomo di 47 anni è stato ucciso durante un'aggressione da parte di un gruppo di giovani. L'episodio è avvenuto davanti agli occhi del suo bambino di 11 anni e della compagna. Due cittadini romeni sono stati fermati con l'accusa di concorso in omicidio volontario. La vicenda ha suscitato molta attenzione nelle cronache locali.

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Massa (Toscana) dove un 47enne, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato aggredito in strada da un gruppo di persone sotto gli occhi del figlio di 11 anni e della compagna. Una decina di ragazzi, alcuni stranieri e altri italiani, di età compresa tra 16 e i 20 anni, sono stati condotti in caserma nel tardo pomeriggio di oggi. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La ricostruzione. Secondo quanto si apprende da una nota diramata dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest, il drammatico episodio si è verificato in piazza Felice Palma attorno all’una di notte. Qui il 47enne è stato accerchiato da alcune persone e picchiato, mentre la compagna ha messo in sicurezza il ragazzino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non lanciate le bottiglie". E un 47enne viene ucciso dal branco di giovanissimi davanti al figlio 11enne. Fermati due romeni per concorso in omicidio volontario

"Non lanciate le bottiglie". E un 47enne viene ucciso dal branco di giovanissimi davanti al figlio 11enne. Due maggiorenni fermati per omicidio volontarioTragedia nella notte tra sabato e domenica a Massa (Toscana) dove un 47enne, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato aggredito in strada da un...

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