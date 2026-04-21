CNA Milano ha avviato un percorso formativo che coinvolge 60 tecnici specializzati nelle pompe di calore, con l’obiettivo di rispondere alla richiesta di professionalità nel settore termico. La formazione è realizzata in collaborazione con l’Accademia degli Impiantisti di Busto Arsizio, un ente che si occupa di sviluppare competenze specifiche in questo ambito. L’iniziativa mira a rafforzare le competenze tecniche in vista della transizione energetica.

CNA Milano lancia un piano formativo per 60 nuovi tecnici specializzati nelle pompe di calore, coinvolgendo l’Accademia degli Impiantisti di Busto Arsizio per rispondere alla necessità di professionalità nel settore termico. L’iniziativa mira a colmare il divario tecnico tra le caldaie tradizionali e le nuove tecnologie elettriche, garantendo che la transizione energetica passi attraverso la qualità della progettazione e dell’installazione. Il progetto si sviluppa su più livelli, estendendo il raggio d’azione oltre i confini milanesi grazie alla collaborazione con tre poli formativi strategici: l’Accademia di Busto Arsizio, quella di Forlì e quella di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pompe di calore: CNA forma 60 esperti per la transizione termica

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