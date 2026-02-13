Conclusa l' installazione delle pompe di calore nella scuola elementare | gli studenti potranno tornare in aula

Da ravennatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola elementare Camerani ha completato l’installazione delle pompe di calore a causa di problemi di riscaldamento. Ora gli studenti potranno tornare in aula senza preoccupazioni per il freddo. I lavori sono stati conclusi questa settimana e l’edificio è pronto ad accogliere nuovamente i bambini, garantendo un ambiente più caldo e confortevole.

Il sistema di riscaldamento principale, invece, non è riparabile; sarà quindi necessario rifare le linee di distribuzione dell’acqua calda durante il periodo estivo, a scuola chiusa Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore nella scuola primaria Camerani. Da lunedì 16 febbraio tutti gli studenti potranno rientrare nelle proprie classi, con una settimana di anticipo. I tecnici hanno installato un impianto per ogni classe, che resterà attivo fino al termine della stagione invernale, fissato per il 15 aprile. Le pompe di calore potranno inoltre svolgere anche la funzione di raffrescamento durante i mesi più caldi.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su conclusa installazione

«Possono tornare a casa»: dimessi due ragazzi di Milano sopravvissuti al rogo di Crans-Montana: come stanno e quando potranno tornare a scuola

Dopo settimane di cure presso il centro grandi ustionati di Milano, due studenti milanesi di 15 e 16 anni, sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana, sono stati dimessi dall’ospedale Niguarda.

Le vacanze delle festività natalizie, quindici giorni necessari perché gli studenti devono tornare a scuola temprati e più leggeri, come afferma Maurizio Parodi

Ultime notizie su conclusa installazione

Argomenti discussi: M’illumino di scienza, concluso l’edificio multifunzionale che testa soluzioni circolari ed energetiche innovative; Energy Release 2.0, benefici in bilancio nel 2025; Comunicazione Italiana; Beato Angelico. Installazione prorogata.