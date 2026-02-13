Conclusa l' installazione delle pompe di calore nella scuola elementare | gli studenti potranno tornare in aula

La scuola elementare Camerani ha completato l’installazione delle pompe di calore a causa di problemi di riscaldamento. Ora gli studenti potranno tornare in aula senza preoccupazioni per il freddo. I lavori sono stati conclusi questa settimana e l’edificio è pronto ad accogliere nuovamente i bambini, garantendo un ambiente più caldo e confortevole.

Il sistema di riscaldamento principale, invece, non è riparabile; sarà quindi necessario rifare le linee di distribuzione dell'acqua calda durante il periodo estivo, a scuola chiusa Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore nella scuola primaria Camerani. Da lunedì 16 febbraio tutti gli studenti potranno rientrare nelle proprie classi, con una settimana di anticipo. I tecnici hanno installato un impianto per ogni classe, che resterà attivo fino al termine della stagione invernale, fissato per il 15 aprile. Le pompe di calore potranno inoltre svolgere anche la funzione di raffrescamento durante i mesi più caldi.