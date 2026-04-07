Un'azienda austriaca ha presentato una nuova linea di pompe di calore ad alta efficienza, progettate per utilizzi domestici, aziendali e industriali. Questi dispositivi rappresentano un esempio di innovazione nel settore, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici. La gamma si rivolge a diversi settori e si inserisce nel mercato delle soluzioni eco-sostenibili. La promozione di questa tecnologia si inserisce in una strategia più ampia di sostenibilità energetica.

L’azienda austriaca Lambda Wärmepumpen ha lanciato una serie di pompe di calore ad alta efficienza per ambiti domestici, aziendali e industriali. I modelli più potenti della gamma, nello specifico gli EU35L e gli EU20L, vengono realizzati in Italia, mentre le altre versioni sono prodotte in Austria. Il valore del Made in Italy nell’efficienza energetica. La produzione nazionale dei modelli top di gamma EU20L e EU35L sottolinea un legame strategico tra l’ingegneria austriaca e la manifattura italiana. Queste macchine utilizzano il propano R290 come refrigerante, integrando un sistema fluidodinamico brevettato. Secondo i dati tecnici, tale innovazione permette di potenziare lo scambio termico da quattro a sei volte rispetto agli standard precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pompe di calore: l’innovazione Made in Italy abbatte i consumi

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Ciao,sono a chiedervi ancora un consiglio, consumi attuali degli ultimi mesi 700 kw circa, ho previsto che andranno ad aumentare con l'ultimazione dell impianto di riscaldamento, infatti abbinato al termocamino andremo ad affiancare 2 pompe di calore e un p - facebook.com facebook