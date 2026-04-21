Pomigliano evade e si schianta | arrestato

Un uomo ai domiciliari è stato arrestato a Pomigliano d’Arco dopo aver evaso e aver tentato di scappare dai carabinieri alla guida di un’auto senza patente. Durante la fuga, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muro. L’incidente è avvenuto il 21 aprile 2026, e l’arresto è stato effettuato poco dopo l’accaduto.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 21 APRILE 2026 – Evade dai domiciliari, si mette alla guida senza patente e tenta la fuga dai carabinieri, ma termina la corsa contro un muro. È accaduto nella notte a Pomigliano d’Arco, dove un 23enne è stato arrestato dai militari del Radiomobile di Castello di Cisterna. Il giovane, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era messo alla guida dell’auto del fratello pur non avendo mai conseguito la patente. Durante un controllo su strada, ha incrociato una pattuglia che lo ha riconosciuto, dando così origine a un inseguimento. Dopo alcuni chilometri, il 23enne ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il muro perimetrale di un’abitazione.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano, evade e si schianta: arrestato Notizie correlate Evade dai domiciliari e si barrica in casa, arrestato a CaltanissettaÈ stato arrestato Angelo Miraglia , 30 anni, protagonista di una lunga mattinata di tensione a Caltanissetta , nel quartiere Santa Flavia, dove si... San Giorgio a Cremano, evade dai domiciliari e si nasconde a scuola: arrestato 38enneFuga notturna tra le strade della città: l’uomo scavalca la recinzione di un istituto scolastico ma viene rintracciato dai Carabinieri Il controllo... Contenuti e approfondimenti Sport, salute e benessere il 18 ottobre a Pomigliano d'ArcoDopo il debutto a Napoli nel 2022, l'evento Sport, Salute e Benessere approda per la sua seconda edizione a Pomigliano d'Arco, sabato 18 ottobre, con un'intera giornata dedicata alla promozione di ... ansa.it Si prenotano on line appuntamenti con comune di PomiglianoI cittadini di Pomigliano d'Arco (Napoli), potranno prenotare i propri appuntamenti negli uffici comunali direttamente online. Il Comune ha attivato il sistema eAgenda, che consentirà ai cittadini di ... ansa.it