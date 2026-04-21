Pomigliano entrano in banca nella notte e provano a portare via contanti | in fuga a mani vuote

Nella notte, alcuni malviventi sono entrati in una filiale di banca situata in via Terracciano a Pomigliano d’Arco. Dopo aver fatto irruzione, hanno tentato di portare via dei contanti, ma sono fuggiti senza riuscire a portare nulla via. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Tentato colpo nella notte ai danni di una filiale di Banca Intesa in via Terracciano a Pomigliano d'Arco. Intorno alle ore 4, alcuni individui – al momento ignoti – si sarebbero introdotti all’interno dell’istituto di credito dopo aver forzato la porta d’ingresso utilizzando una leva in metallo. Una volta all’interno, i malviventi avrebbero cercato di impossessarsi del denaro contenuto in una cassa automatica, ma senza riuscire nel loro intento. Il sistema di sicurezza o le difficoltà operative avrebbero infatti impedito il completamento del furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pomigliano, entrano in banca nella notte e provano a portare via contanti: in fuga a mani vuote Notizie correlate Assalto al bancomat nella notte: banda in fuga a mani vuoteTempo di lettura: 2 minutiNotte movimentata in via Tufarole ad Atripalda, dove si è verificato un nuovo tentativo di assalto a uno sportello bancomat. Leggi anche: Usano un escavatore per penetrare nella banca ma scappano a mani vuote Aggiornamenti e contenuti dedicati Ladri in banca a Pomigliano d’Arco, cercano di scassinare la cassa unica ma il colpo non riesceTentativo di furto in una filiale di Banca Intesa nella notte a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. I rapinatori sono entrati nell'istituto dopo aver divelto la porta d'ingresso con una leva di ... fanpage.it Assalto a Pomigliano, banditi tentano di rubare i soldi da Banca IntesaI carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Terracciano per un tentativo di furto presso la filiale Banca Intesa di Pomigliano. internapoli.it