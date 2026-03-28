Usano un escavatore per penetrare nella banca ma scappano a mani vuote

Alle prime luci del mattino in viale Consiglio d'Europa a Santa Maria Capua Vetere, una banda di ladri ha tentato di entrare in una banca utilizzando un escavatore per sfondare il muro laterale. Tuttavia, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla e sono fuggiti senza bottino. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'allarme ha messo in fuga i ladri. Sul posto i carabinieri che hanno trovato il mezzo ancora acceso. Paura tra i residenti della zona Tentato colpo all'Unicredit: ladri sfondano il muro laterale della banca con un escavatore. È quanto accaduto alle prime luci del mattino all'istituto di credito in viale Consiglio d'Europa a Santa Maria Capua Vetere, dove una banda di malviventi, utilizzando un escavatore posizionato nella strada limitrofa in via Caduti di Nassiriya, ha squarciato l'ala laterale della banca nel tentativo di entrare. Il sistema d'allarme ha però messo in fuga i malviventi. I carabinieri della locale compagnia giunti sul posto hanno trovato il mezzo ancora acceso. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Usano un escavatore per penetrare nella banca ma scappano a mani vuote Articoli correlati Sfondano l'ingresso della gioielleria con un escavatore, ma scappano a mani vuote: pattuglia dei carabinieri li mette in fugaLa banda di malviventi è arrivata durante la notte davanti al punto vendita con auto, camion e con il mezzo pesante, risultati rubati nelle ore... Leggi anche: Assalto notturno a due Postamat ma qualcosa non funziona: l'ordigno non esplode e i ladri scappano a mani vuote Contenuti e approfondimenti su Usano un escavatore per penetrare nella... Discussioni sull' argomento Priolo Gargallo. Collezione di monete antiche in casa, denunciato un 71enne; Acate. Assalto notturno alla filiale Unicredit di via XX Settembre, rubati due sportelli Atm. Si ribalta con l’escavatore. Ferito un uomoBAGNi Di LUCCA - Chiamata delle 17 per un escavatore che si è ribaltato nei boschi vicino alla strada per Casabasciana nel comune di Bagni di Lucca. giornaledibarga.it Escavatore si ribalta nei boschi di Casabasciana: ferito un uomo di 60 anniL’incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la strada per Casabasciana. L’uomo, rimasto incastrato sotto il mezzo, è stato liberato dai vigili del fuoco di Lucca e San Marcello. Soccorso dal 118 e tra ... noitv.it Bambine che usano e promuovono sui social prodotti e aziende che cavalcano l'onda incuranti dei danni fisici e psicologici. Ecco perché l'Antitrust ha avviato due istruttorie contro Sephora Italia, Benefit Cosmetics e LVMH Profumi e Cosmetici Italia x.com Sempre più clienti fotografano la carta dei vini e usano l’IA per scegliere cosa bere: utile ma con limiti, non sostituisce il sommelier - facebook.com facebook