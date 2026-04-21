Polo logistico il Tar stoppa i comitati Ma ormai la battaglia è nella palude

Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato dai comitati cittadini contro l’accordo tra il Comune e i privati riguardante il polo logistico nell’area dell’ex zuccherificio. La decisione chiude temporaneamente la battaglia legale, anche se i comitati hanno annunciato eventuali ulteriori azioni. La vicenda si svolge in un contesto di discussioni sulla destinazione dell’area e le implicazioni del progetto.

di Antonella Marchionni Il Tar boccia il ricorso dei comitati cittadini contro l’accordo tra Comune e privati sull’ex zuccherificio. La permuta tra l’area di proprietà pubblica a Chiaruccia (destinata, nelle intenzioni dell’amministrazione, a diventare un polo logistico ) con l’area privata dell’ex Zuccherificio (di proprietà della società La Cittadella srl degli imprenditori Paci e Andreani) non si ferma, ma resta un progetto incerto e ancora tutto da costruire. Secondo i giudici amministrativi, nella sentenza pubblicata ieri, non ci sarebbe nulla da bloccare perché, di fatto, lo scambio non è mai partito davvero. Quello firmato nel 2025 è solo un accordo preliminare e non una decisione definitiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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