Il Tribunale amministrativo ha annullato la delibera del consiglio comunale di Galliate che esprimeva dissenso sulla costruzione del polo logistico di Pernate. La decisione coinvolge anche il ruolo dell’amministrazione comunale nel procedimento, senza tuttavia escludere la possibilità di future iniziative da parte del Comune. La sentenza apre nuovamente la strada per l’eventuale realizzazione del progetto.

L'aggiornamento. Galliate aveva detto "no", la discussione dei vari ricorsi era avvenuta nel gennaio scorso "Il Tribunale ha annullato la delibera con cui il consiglio comunale di Galliate aveva espresso il proprio dissenso, ma non ha escluso il ruolo del nostro Comune nel procedimento. Al contrario, ha confermato che Galliate è un ente che deve partecipare all’accordo di pianificazione. Approfondiremo con i nostri legali il contenuto della decisione per valutare con attenzione i prossimi passaggi amministrativi. Il nostro obiettivo resta quello di tutelare il territorio di Galliate con serietà, responsabilità istituzionale e nel pieno rispetto delle regole, nell’interesse della comunità". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Polo logistico di Pernate, il Tar "boccia" il Comune di Galliate: si riapre la partita per la costruzione

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