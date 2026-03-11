Il Tar di Parma ha deciso di archiviare il procedimento riguardante il progetto di un polo produttivo ed eco-logistico nell’area Dugara di Brescello. La decisione riguarda la questione legata a una vasta discarica di scorie di acciaieria presente nella zona, coinvolgendo nove persone indagate nel caso. La sentenza chiude così il procedimento giudiziario aperto sulla questione.

Il Tar di Parma archivia il caso del polo produttivo ed eco-logistico progettato nell’area ‘Dugara’ di Brescello, dove risulta presente una maxi discarica di scorie di acciaieria, con nove persone indagate. Nei giorni scorsi i giudici del Tribunale amministrativo hanno respinto una serie di ricorsi legati alla realizzazione dell’infrastruttura, autorizzata dal consiglio comunale nell’ormai lontano 2002. L’intervento, per cui nel 2003 erano state concesse le autorizzazioni per avviare le opere di urbanizzazione, era stato proposto dall’azienda Mingori&Bacchi (poi divenuta Dugara spa) che, dal 2011 al 2014, ha svolto nel terreno l’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dugara, il Tar affossa il polo eco-logistico

