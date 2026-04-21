Polizia interrompe un motoraduno a Galliate e infligge una raffica di multe

A Galliate, la Polizia Stradale ha interrotto un motoraduno non autorizzato, controllando 34 veicoli e 46 persone. Durante l’operazione sono state elevate 13 multe. L’intervento si è concluso con la dispersione del raduno, che si svolgeva senza autorizzazione. Nessuna altra informazione su eventuali altri provvedimenti o dettagli riguardanti i partecipanti.

Un motoraduno non autorizzato, organizzato per mettere in atto esibizioni illecite e pericolose per la sicurezza stradale, è stato interrotto dalla Polizia Stradale nei giorni scorsi a Galliate, in provincia di Novara. L’operazione è stata resa possibile grazie a un attento monitoraggio dei social network, che ha permesso di individuare e fermare sul nascere l’evento, salvaguardando l’incolumità dei partecipanti e degli altri utenti della strada. Intervento della Polizia Stradale Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Polizia Stradale di Novara è intervenuta in località Galliate (NO) per bloccare un motoraduno non autorizzato.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Polizia interrompe un motoraduno a Galliate e infligge una raffica di multe BIKER VS COPS Compilation -giornata (s)fortunata- Notizie correlate Beccati i “furbetti” dei rifiuti: multe a raffica a GalliateMulte a raffica a Galliate per i “furbetti” che non fanno correttamente la raccolta differenziata. Auto sugli stalli dei taxi, raffica di controlli della Polizia Locale a Bari: scattano le multeProseguono i controlli della Polizia Locale a Bari per contrastare il fenomeno dei parcheggi di auto sugli stalli dei taxi.