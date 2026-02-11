Beccati i furbetti dei rifiuti | multe a raffica a Galliate

Questa mattina a Galliate la polizia locale ha multato diversi cittadini sorpresi a non rispettare le regole della raccolta differenziata. Durante un controllo effettuato martedì 10 febbraio, gli agenti e gli ispettori ambientali del consorzio dei rifiuti del Basso Novarese hanno identificato varie persone che gettavano i rifiuti in modo scorretto. Sono state elevate multe a raffica, con l’obiettivo di mettere ordine e sensibilizzare sull’importanza del rispetto delle norme ambientali.

Multe a raffica a Galliate per i “furbetti” che non fanno correttamente la raccolta differenziata. Nella giornata di martedì 10 febbraio, a seguito di una nuova verifica svolta dagli agenti della polizia locale insieme agli ispettori ambientali del consorzio dei rifiuti del Basso Novarese.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Galliate Rifiuti Abbandono dei rifiuti, scattano multe e fermi auto per i dodici "furbetti" dell’isola ecologica L’Unione Rubicone e Mare intensifica i controlli presso l’isola ecologica, individuando dodici persone che hanno violato le norme sull’abbandono dei rifiuti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Galliate Rifiuti Argomenti discussi: Fisco a strascico: beccati 200mila furbetti. Partono 2,4 milioni di letterine: Non è un controllo, è solo un avvertimento (per ora); Ben vengano le case popolari tra gli hotel; Sestri Ponente, stretta contro i furbetti dei rifiuti: cinque multe, tre da mille euro e un colto in flagrante grazie ai cittadini -. Fisco a strascico: “beccati 200mila furbetti”. Partono 2,4 milioni di letterine: “Non è un controllo, è solo un avvertimento (per ora)” x.com Striscia la notizia. . I Cugini di Campagna inviati speciali contro i furbetti dei tornelli Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/i-cugini-di-campagna-inviati-speciali-contro-i-furbetti-dei-tornelli #Striscialanotizia #ICuginiDiCampagna - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.