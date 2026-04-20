Viale Turati in festa | l' Aurora San Francesco è promossa in Prima categoria

Viale Turati si è riempito di festa dopo che l'Aurora San Francesco ha conquistato la promozione in Prima categoria. La squadra ha concluso il campionato di Seconda categoria con una giornata di anticipo, grazie a una stagione dominata. Alla parrocchia dei frati Cappuccini si sono radunati tifosi e sostenitori per celebrare il risultato, mentre la squadra ha ricevuto gli applausi per il successo ottenuto.

Grande festa in Viale Turati e alla parrocchia dei frati Cappuccini: l'Aurora San Francesco, al termine di un campionato di Seconda dominato, è promossa in Prima categoria con una giornata di anticipo.Un cammino caratterizzato da 19 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, 64 punti con 72 reti.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori a Novara: chiuso per due giorni il posteggio di viale Turati Altri aggiornamenti Si parla di: Sapori dal mondo e street food: a Novara torna l'Euro Mercato, 4 giorni di festa in città; Viale Turati in festa: l'Aurora San Francesco è promossa in Prima categoria.