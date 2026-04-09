Il Trofeo Maremma celebra quest’anno i cinquant'anni di competizioni in questa zona della Toscana. La gara si svolge a Follonica e comprende una prova speciale che si svolge lungo le strade della città. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di rally e richiama partecipanti da diverse regioni. La corsa si svolge su un percorso che alterna tratti sterrati e asfaltati, offrendo sfide diverse ai piloti.

FOLLONICA Mezzo secolo di rally in maremma. L’annuale competizione di rally " Trofeo Maremma " taglia un traguardo che poche manifestazioni sportive del territorio grossetano possono vantare e lo fa con un’edizione 2026 ricca di novità, un numero ingente di iscritti provenienti da tutta Italia e un percorso che coinvolgerà tutti i principali comuni dell’area nord della Maremma. Il percorso e le novità di questa storica edizione sono state presentate da Paolo Santini, presidente della scuderia "Maremma Corse 2.0" che da decenni si occupa della organizzazione della manifestazione: "Tra le principali novità di questa edizione c’è la partenza ufficiale da Castiglione della Pescaia che rafforza la dimensione corale dell’evento coinvolgendo maggiormente i comuni della zona nord della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Trofeo Maremma. Traguardo del mezzo secolo. Prova speciale a Follonica

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Mezzo secolo di forbici, sfumature e colori: storico salone di parrucchieri festeggia il traguardo dei 50 anniNata negli anni Sessanta tra set tv e riviste, l'attività riceve il riconoscimento di Cna e Comune.

Temi più discussi: Castiglione della Pescaia pronta per il 50° Trofeo Maremma; 50° Trofeo Maremma: iscrizioni in chiusura il 3 aprile; Trofeo Maremma, 50ª edizione da record: 110 equipaggi per le nozze d’oro.

Rally, i primi 50 anni del Trofeo Maremma: tutto pronto per un'edizione specialeIn occasione della cinquantesima edizione del Rally Trofeo Maremma, organizzato dalla scuderia Maremma Corse 2.0, il Comune di Castiglione della Pescaia presenta una manifestazione che rappresenta un ... corrieredimaremma.it

Iscritti a tre cifre per il 50° Trofeo Maremma con 110 adesioniSuccesso di adesioni alla gara, seconda prova della Coppa Rally di Zona 7, in programma per questo fine settimana con la grande novità di Castiglione della Pescaia come cuore pulsante dell'evento. grossetosport.com

L'ELENCO DEL MAREMMA Sono ben 110 gli equipaggi al via del Trofeo Maremma numero 50 - facebook.com facebook